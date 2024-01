V ZN in EU kritični do usmrtitve z dušikom v Alabami

Montgomery, 26. januarja - Usmrtitev zapornika z dušikom v ameriški zvezni državi Alabami je bila nehumana in bi jo lahko označili za mučenje, je danes dejal visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk. Usmrtitev obsojajo in obžalujejo tudi v EU, ob tem pa v Bruslju poudarjajo nasprotovanje smrtni kazni v vseh oblikah in okoliščinah.