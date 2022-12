V ZDA letos upad števila izvršenih smrtnih kazni

Washington, 17. decembra - V ZDA so letos izvedli 18 usmrtitev obsojenih na smrt in izrekli 22 novih smrtnih kazni, kar je najmanj od leta 1991, je sporočil ameriški informacijski center o smrtni kazni (DPIC). Smrtno kazen pozna 27 od 50 ameriških zveznih držav, letos pa so jo izvrševali v Alabami, Arizoni, Oklahomi, Mississippiju, Missouriju in Teksasu.