ZDA razočarane nad diplomatskim odmikom Nauruja od Tajvana

Yaren/Taipei/Peking, 16. januarja - ZDA so razočarane nad potezo vlade Nauruja, ki je v ponedeljek prekinila diplomatske vezi s Tajvanom in sporočila, da bo otok odslej priznavala kot neodtujljivi del Kitajske, je sporočil State Department. V Pekingu so ameriški izraz razočaranja označili za obrekovanje Kitajske z namenom širjenja vpliva ZDA na mednarodnem parketu.