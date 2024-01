Tehnopark Celje z interaktivnim eksponatom o preprečevanju poplav

Celje, 28. januarja - V Tehnoparku Celje so ta teden namenu predali nov interaktivni eksponat, namenjen osveščanju o preprečevanju poplav. Predvsem otrokom želijo z njim omogočiti, da bi lažje razumeli, zakaj pride do poplav, kakšno škodo povzročijo in kako jih je mogoče preprečiti, so sporočili iz Tehnoparka Celje.