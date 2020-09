V središču Celja zaživel Tehnopark

Celje, 9. septembra - V središču Celja so danes odprli park znanosti, tehnologije in inovativnosti Tehnopark. Kot je ob tej priložnosti povedal celjski župan Bojan Šrot, so z otvoritvijo parka odprli novo stran v poglavju zgodovine Celje. Ocenil je tudi, da je šlo za velik in finančno zahteven projekt, ki je vreden 6,6 milijona evrov.