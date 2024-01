Pregled - šport, 25. 1. (četrtek)

Ljubljana, 25. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 25. januarja.

ROGLA - Slovenski deskarji na snegu so solidno nastopili na domači tekmi svetovnega pokala, paralelnem veleslalomu na Rogli, a želene pike na i niso postavili, na zmagovalnem odru niso stali. Najboljši je bil Rok Marguč, ki je v osmini finala dobil slovenski dvoboj proti Timu Mastnaku, nato pa izgubil proti Avstrijcu Benjaminu Karlu in zasedel sedmo mesto. Gloria Kotnik je obstala v kvalifikacijah.

BAD MITTERNDORF - Neugodne vremenske razmere krojijo začetek svetovnega prvenstva v smučarskih poletih na letalnici na Kulmu v Avstriji. Zaradi premočnega vetra so prireditelji odpovedali kvalifikacije, nato niso mogli izpeljati niti treninga, tega bodo skušali izvesti v petek pred tekmo. Kvalifikacij ne bo.

MELBOURNE - Znani sta finalistki odprtega teniškega prvenstva Avstralije. Mesto v finalu si je zagotovila Zheng Qinwen iz Kitajske, ki je v dveh nizih premagala Dajano Jastremsko iz Ukrajine. V svojem prvem finalu na turnirjih za veliki slam se bo pomerila z branilno naslova Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je pred tem z 2:0 v nizih ugnala Coco Gauff iz ZDA.

DALLAS - V severnoameriški ligi NBA so košarkarji Dallasa doživeli nov poraz. Na krilih Devina Bookerja, ki je dosegel kar 46 točk, jih je s 132:109 premagal Phoenix. Odličen je bil vnovič Luka Dončić, ki je za poražence dosegel 34 točk, devet podaj in osem skokov, temu pa dodal dve blokadi in ukradeno žogo.

VAL GARDENA - Hokejisti RST Pellet Celja so v tretji tekmi drugega dela alpske lige v gosteh premagali Val Gardeno s 6:3 (2:0, 1:2, 3:1).

LOS ANGELES - Na ledenih ploskvah onstran Atlantika v severnoameriški hokejski ligi NHL so zaigrali tudi igralci Los Angeles Kings, ki pa so doživeli drugi zaporedni poraz. V domači dvorani Crypto.com Areni v mestu angelov so bili boljši Buffalo Sabres s 5:3. Anže Kopitar je dosegel prvi gol na tekmi že v tretji minuti za 1:0.

BEOGRAD - Klubi košarkarske lige Aba so sklenili, da se bo pokal za najkoristnejšega igralca tekmovanja odslej imenoval po Dejanu Milojeviću, tragično preminulem srbskem košarkarju, ki je v ligi pustil velik pečat.