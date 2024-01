Člani VS ZN znova izrazili podporo mednarodnim varnostnim silam za Haiti

New York, 25. januarja - Varnostni svet ZN je danes razpravljal o položaju na Haitiju, pri čemer so se vrstili izrazi podpore nedavno potrjeni mednarodni varnostni misiji za Haiti pod vodstvom Kenije, ki pa zamuja z nameščanjem. Slovenski predstavnik v Varnostnem svetu Samuel Žbogar je bil med tistimi, ki so pozvali k hitrejšemu ukrepanju.