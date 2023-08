Varnostni svet ZN razpravljal o lakoti in pomanjkanju prehranske varnosti

New York, 4. avgusta - Varnostni svet ZN je v četrtek na pobudo predsedujoče države ZDA na ministrski ravni razpravljal o globalni lakoti in pomanjkanju prehranske varnosti po svetu zaradi konfliktov. Državni sekretar ZDA Antony Blinken je bil na odprtem zasedanju oster do Rusije, v razpravi je sodeloval tudi veleposlanik Slovenije pri ZN Boštjan Malovrh.