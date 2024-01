Policisti izsledili moškega, ki je z masko hodil od vrat do vrat in prosil za denar

Maribor, 25. januarja - Na Policijski upravi (PU) Maribor so danes za STA potrdili, da so prejeli tri prijave domnevnih kršitev javnega reda in miru, ki naj bi se nanašale na istega moškega. Ta naj bi z masko in domnevno ostrim predmetom hodil od vrat do vrat in prosil za denar. Policisti so ga že izsledili ter mu v prekrškovnem postopku zasegli masko in imitacijo noža.