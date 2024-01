V požaru v okolici Kidričevega zgorela mansarda

Maribor, 25. januarja - V sredo popoldne je zagorelo v stanovanjski hiši v okolici Kidričevega. Požar se je s fasade razširil do ostrešja in mansardnega stanovanja, ki je delno zgorelo. V času požara ni bilo nikogar v hiši, po prvih ugotovitvah pa je tuja krivda za nastanek požara izključena, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Nastala je velika škoda.