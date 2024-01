Sindikat kmetov ogorčen nad stanjem vrnjenega goveda kmetiji pri Krškem

Ljubljana, 25. januarja - V Sindikatu kmetov Slovenije so ogorčeni nad stanjem vrnjenega goveda kmetiji Možgan v okolici Krškega. "Kot kaže, je bilo govedo ob vrnitvi v precej slabšem stanju kot ob odvzemu," so zapisali in dodali, da so morali lastniki eno žival usmrtiti, dve pa sta bolni z vročino. Sindikat pričakuje takojšnje ukrepanje odgovornih.