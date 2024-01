Čalušić: Upoštevali bomo vse zakonodajne postopke

Ljubljana, 18. januarja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je glede vrnitve odvzetih živali na kmetijo Možganovih ponovila, da so vse pristojnosti na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ob tem je poudarila, da bodo upoštevali vse zakonodajne postopke. Podrobnosti postopka bo dodatno v petek obrazložil direktor inšpekcije.