Strokovna javnost načeloma naklonjena aktu o umetni inteligenci

Ljubljana, 25. januarja - Večina udeležencev današnje predstavitve mnenj o okvirnemu dogovoru o aktu o umetni inteligenci, ki vsebuje pravila za njeno uporabo v EU, ga je ocenila kot dobrega. Del udeležencev je bil sicer kritičen do regulacije uporabe umetne inteligence, kot jo predvideva, in do t. i. naknadne biometrične identifikacije, ki jo dovoljuje.