Stroka o UI: Vprašanje vpliva na trg dela

piše Rok Bizjak

Ljubljana, 12. decembra - Umetna inteligenca bo v prihodnosti imela velik vpliv na trg dela, se strinjajo strokovnjaki, ki pa so nekoliko deljeni glede vprašanja, ali predstavlja grožnjo delovnim mestom. Medtem ko nekateri menijo, da bo delovna mesta predvsem optimizirala in pomagala pri kadrovskih izzivih, spet drugi ocenjujejo, da so ljudje upravičeno zaskrbljeni.