V Celju v celoti zgorel skladiščni objekt

Celje, 23. januarja - Danes nekaj čez tretjo uro zjutraj so bili policisti obveščeni o požaru v montažnem skladišču na Opekarniški ulici v Celju, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje. Skladiščni šotor, v katerem so bili avtodomi, motorna kolesa, pnevmatike in jeklenke na plin je zgorel v celoti, gasilci pa so požar že pogasili, je poročala Televizija Slovenija.