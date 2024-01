Fajon v New Yorku o bližnjevzhodni krizi tudi s predsednico Rdečega križa

New York, 25. januarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je tudi v sredo mudila v New Yorku, kjer se je srečala s predsednico Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjano Spoljaric Egger ter s kolegoma iz Libanona in Jordanije. Tema pogovorov je bila aktualna kriza na Bližnjem vzhodu.