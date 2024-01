Večer o boju proti podnebnim spremembam (25. 1.)

Maribor, 24. januarja - Andreja Kutin v komentarju Podnebni optimizem še tli piše o emisijah ogljikovega dioksida, ki so bile lani najnižje v zadnjih šestdesetih letih, in to kljub temu da se je gospodarska rast v EU od takrat potrojila. Avtorica meni, da ukrepi za manj izpustov delujejo, sicer s hitrostjo naftnega tankerja, a vendarle, tako da podnebni optimizem še tli.