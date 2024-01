Primorske novice o razvojni neizkoriščenosti območja mejnega prehoda Vrtojba (25. 1.)

Koper, 24. januarja - Mitja Marussig v komentarju Ko ferrarija prehitijo golfi piše o občini Šempeter-Vrtojba in mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba, ki naj bi bil za občino eno od osrednjih gonil razvoja, za katerega bi marsikatera občina plačala v zlatu. Avtor opozarja, da 24 let od nastanka občine območje stopica na mestu, z veliko idejami in borno realizacijo.