Stojmenova Duh znova zavrnila očitke glede nakupa računalnikov

Ljubljana, 15. januarja - Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je znova zavrnila očitke o nepravilnostih pri nakupu računalnikov, med drugim namenjenih šolam in otrokom iz socialno ogroženih družin. Zanikala je, da bi šlo za zastarele prenosnike slabše kakovosti in da jih ministrstvo še ni razdelilo, ker so jih izgubili.