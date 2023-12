Mjanmar postal največji proizvajalec opija na svetu

Dunaj, 12. decembra - Mjanmar je v letošnjem letu postal največji proizvajalec opija na svetu, piše v danes objavljenem poročilu Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Mjanmar je tako prehitel Afganistan, ki je bil več let glavni proizvajalec opija, a se je njegova proizvodnja drastično znižala, ko so oblast znova prevzeli talibani.