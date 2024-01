Ura sodnega dne ostaja 90 sekund pred polnočjo

Chicago, 24. januarja - Kazalci ure, ki ponazarja nevarnosti, ki prežijo na planet in človeštvo, drugo leto zapored kažejo 90 sekund do polnoči, je v torek sporočila organizacija Bulletin of the Atomic Scientists. Simboličen čas odraža grožnje, ki jih pomenijo morebitno stopnjevanje vojne v Ukrajini v jedrski konflikt in vpliv podnebnih sprememb po najbolj vročem letu.