V Varnostnem svetu vnovični pozivi h končanju vojne v Ukrajini

New York, 10. januarja - Namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je danes Varnostnemu svetu poročala o stanju v Ukrajini in dejala, da se mora vojna, ki ji ni videti konca, nemudoma ustaviti. Slovenski predstavnik Samuel Žbogar je ponovno obsodil rusko agresijo in poudaril, da pri spoštovanju mednarodnega prava ne sme biti dvojnih meril.