V ospredju novosti regulacije v energetiki nov sistem omrežnine

Ljubljana, 24. januarja - Nov sistem obračunavanja omrežnine, ki bo predvidoma zaživel 1. julija, bo velika sprememba tako za odjemalce kot za regulatorja. Vprašanj odjemalcev je še veliko, pravijo tako regulator kot distribucijska podjetja in sistemski operater omrežja. A za zeleni prehod so prilagoditve nujne, so se strinjali na današnjem dogodku o energetski regulativi.