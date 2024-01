Na posvetu o nujnosti načrta razvoja elektroenergetskega sistema

Ljubljana, 22. januarja - Slovenija potrebuje razvojni načrt elektroenergetskega sistema Slovenije, ki bo med drugim opredelil proizvodne vire in razvoj omrežja za zanesljivo oskrbo prebivalstva in gospodarstva, so poudarili na današnjem posvetu v Ljubljani. Izzivov je veliko, od finančnih in kadrovskih do umeščanja v prostor, so ugotavljali.