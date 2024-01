Za boj proti raku materničnega vratu pomembno tudi lokalno okolje

Ljubljana, 24. januarja - Za boj proti raku materničnega vratu so pomembne aktivnosti v lokalnih okoljih, ki jih podpira Zveza slovenskih društev za boj proti raku. Da bo Slovenija ena prvih evropskih držav, kjer prebivalci ne bodo več umirali za raki, ki so posledica okužbe s HPV, je treba doseči 90-odstotno precepljenost in 70-odstotno udeležbo žensk v programu Zora.