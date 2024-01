V zdravstvenem domu za študente akcija cepljenja proti HPV

Ljubljana, 17. januarja - Okužba s humanim papilomavirusom (HPV) je najpogostejša spolno prenosljiva okužba, ki je najpogostejša pri mladostnikih in mladih odraslih, starih od 15 do 25 let. Zato v ljubljanskem zdravstvenem domu za študente danes organizirajo cepilni dan, na katerem bodo naročene cepili proti HPV. V domu so za STA pojasnili, da so vsi cepilni termini polni.