V raketnih napadih na Kijev in Harkov mrtvi in ranjeni

Kijev/Harkov/Mikolajiv/Moskva, 23. januarja - V novih ruskih raketnih napadih je bilo v različnih delih Ukrajine ubitih najmanj deset ljudi. Iz Harkova so poročali o najmanj sedmih mrtvih in več deset ranjenih, najmanj 20 ranjenih je bilo tudi v Kijevu. Kasneje so regionalne oblasti v Hersonu na jugu Ukrajine sporočile, da sta bili tudi tam ubiti dve osebi, poročajo tuje tiskovne agencije.