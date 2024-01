Skupnostni tolmači imajo pomembno povezovalno funkcijo v družbi

Maribor, 28. januarja - Beguncem, migrantom in drugim tujim državljanom v uradnih postopkih, pri zdravniku in drugod pomagajo skupnostni tolmači, ki imajo tako pomembno povezovalno funkcijo v družbi. Po besedah Aleksandre Nuč Blažič so postali še posebej iskani po begunskem valu leta 2015, zaradi številnih kriz v svetu pa povpraševanje po njihovi pomoči ne upada.