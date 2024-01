Vlada začasno zaščito Ukrajincem podaljšala za eno leto

Ljubljana, 18. januarja - Vlada je na današnji seji odločila, da bodo Ukrajincem z začasno zaščito v Sloveniji to podaljšali do 4. marca 2025. Za to se je odločila, ker so zaradi nadaljevanja napadov na civilno prebivalstvo in infrastrukturo razmere na celotnem ozemlju Ukrajine še vedno nestabilne in negotove, tako da se tja ne morejo vrniti, so po seji sporočili z vlade.