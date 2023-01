Informacijski pooblaščenec pozdravil ustavitev uporabe lovilcev IMSI

Ljubljana, 6. januarja - Informacijski pooblaščenec je pozdravil odločitev ustavnega sodišča, da razveljavi več odstavkov zakona o kazenskem postopku in tako dokončno ustavi uporabo lovilcev IMSI. Ob tem je pooblaščenec spomnil, da so njihovo uporabo z inšpekcijskim nadzorom preverjali že leta 2013 in ugotovili, da resno posegajo v osebne podatke.