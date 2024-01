Andreja Ravnak zmagala na mednarodnem natečaju popotniške fotografije

London, 23. januarja - Fotografinja Andreja Ravnak je zmagala na največjem fotografskem natečaju popotniške fotografije na svetu Travel photographer of the year - TPOTY 2023. Žirijo natečaja, na katerem je sodelovala prvič, je prepričala s podobami hmeljarstva v Savinjski dolini ter valovitih polj v Italiji in na Češkem. Zmagovalce so razglasili v nedeljo.