Matjaž Krivic med nagrajenci tekmovanja popotniški fotograf leta 2018

Ljubljana, 17. decembra - Slovenski fotograf Matjaž Krivic je med nagrajenci tekmovanja popotniški fotograf leta (Travel Photographer of the Year - TPOTY) 2018. S podobami, ki večinoma prikazujejo vsakdanje življenje v Afriki in na Bližnjem vzhodu, je zmagal v kategoriji Potovalni portfel. Veliki zmagovalec tekmovanja je italijanski fotograf Stefano Pensotti.