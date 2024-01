Kamerun kot prvi na svetu začel množično cepljenje proti malariji

Yaounde, 23. januarja - V Kamerunu so v ponedeljek kot prvi na svetu začeli program cepljenja proti malariji, ki naj bi rešil na tisoče otroških življenj. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je kampanjo označila za zgodovinski korak. Po podatkih WHO zaradi malarije letno umre več kot 600.000 ljudi, večina v Afriki, poroča britanski BBC.