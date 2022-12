WHO: Od konca prihodnjega leta na voljo več cepiva proti malariji

Ženeva, 8. decembra - Iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so danes sporočili, da bo novo cepivo proti malariji RTS,S od konca prihodnjega leta dostopno v občutno večjem obsegu in bo pomagalo zaščititi na milijone otrok v državah, kjer je ta bolezen najbolj razširjena. Obenem so pozvali k podvojitvi sredstev za boj proti malariji.