Kijev/Moskva, 22. januarja - Ruske oblasti so zgodovinsko zaničevale Ukrajince na jugu in zahodu Rusije, kjer so ti v preteklosti živeli, piše v danes objavljenem odloku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Kot veleva odlok, Moskva to počne še danes. Podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je te navedbe označil za propagando.