V okviru EPK objavljen razpis za ureditev goriškega Trga Evrope

Nova Gorica/Gorica, 21. avgusta - V okviru projekta Evropska prestolnica kulture (EPK) 2025 Nova Gorica Gorica so objavili razpis za ureditev trga Evrope. Predvidena je prenova celotnega Trga Evrope in dela ulic Trizoba Maxa Fabianija na italijanski strani. Ocenjena vrednost investicije znaša več kot 2,5 milijona evrov. Prijave zbirajo do 1. septembra opoldne.