Anketa Dela: Za odstop vlade enak delež kot za nadaljevanje dela

Ljubljana, 22. januarja - Deleža tistih, ki menijo, da bi morala vlada odstopiti, in tistih, ki so prepričani, da naj nadaljuje delo, sta praktično enaka, je pokazala anketa Mediane za časnik Delo. Večina ocenjuje, da ima na podobo vlade največji vpliv draginja. Večina jih tudi meni, da se vlada s sodniki in zdravniki ne bi smela pogajati parcialno.