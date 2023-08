Anketa Dela: SDS prvič od lanskih parlamentarnih volitev pred Gibanjem Svoboda

Ljubljana, 16. avgusta - SDS je po anketi, ki jo za časnik Delo opravlja Mediana, prvič od lanskih parlamentarnih volitev prehitela Gibanje Svoboda. Sodelujoči v avgustovski anketi so delu vlade in državnega zbora namenili višjo srednjo oceno kot junija in julija, najbolj priljubljena političarka pa ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar.