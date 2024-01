Voditelji držav Zahodnega Balkana za povezovanje pri vstopanju na evropski trg

Skopje, 22. januarja - Načrt Evropske komisije je odlična priložnost za vstop držav Zahodnega Balkana na evropski enotni trg in pomembno orodje za pospešitev približevanja EU, so danes na vrhu v Skopju izpostavili voditelji držav Zahodnega Balkana ter predstavniki EU in ZDA. Strinjali so se, da je za vstop na enotni trg EU ključno regionalno povezovanje.