Voditelji EU in Zahodnega Balkana soglasni glede prihodnosti regije v uniji

Bruselj, 13. decembra - Voditelji članic EU in držav Zahodnega Balkana so se na današnjem vrhu v Bruslju strinjali, da je prihodnost zahodnobalkanskih držav v EU, je po koncu srečanja povedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Strinjali so se o okrepitvi sodelovanja na vseh področjih, tudi prek postopne integracije držav iz regije v EU.