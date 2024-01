Pregled - svet, 21. 1. (nedelja)

KAMPALA/LONDON - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v soboto znova pozval k rešitvi dveh držav, medtem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu znova zavrnil možnost samostojne palestinske države. Guterres je prepričan, da bi morali vsi prepoznati pravico Palestincev do svoje države. Guterres je prepričan, da tovrstno zavračanje rešitve dveh držav le še podaljšuje konflikt, ki je postal globalna grožnja miru in varnosti, obenem pa prispeva k polarizaciji in krepitvi ekstremizma povsod po svetu. Do izjav izraelskega premierja je bil danes kritičen tudi britanski obrambni minister Grant Schapps.

GAZA/TEL AVIV - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je objavilo poročilo, v katerem so zapisali, da je bil napad na južni Izrael 7. oktobra nujen v boju proti izraelski okupaciji palestinskih ozemelj. V 16-stranskem poročilu so priznali tudi nekatere napake, ki so se zgodile zavoljo kaosa, ki je nastal. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v odzivu zavrnil zahteve Hamasa po končanju vojne in umiku izraelskih sil v zameno za izpustitev talcev. Medtem se je v soboto v Izraelu na ulicah zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladi Benjamina Netanjahuja. V obalni metropoli Tel Aviv so udeleženci shoda zahtevali takojšnje končanje vojne v Gazi, da bi tako dosegli izpustitev še več kot 100 talcev

ANKARA - Vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismail Hanija se je v soboto v Turčiji srečal s turškim zunanjim ministrom Hakanom Fidanom. Po navedbah virov sta se pogovarjala o prekinitvi izraelskega obstreljevanja, povečanju humanitarne pomoči in rešitvi dveh držav s trajnim mirom.

DONECK/HARKOV - V domnevno ukrajinskem napadu na tržnico v Donecku je bilo ubitih najmanj 25 ljudi, še 20 pa naj bi jih bilo ranjenih, so sporočile Moskvi zveste oblasti zasedene ukrajinske regije Doneck. Rusko zunanje ministrstvo je napad označilo za barbarski teroristični napad, ki dokazuje potrebo po posebni vojaški operaciji v Ukrajini, kot vojno imenuje Moskva.

SANKT PETERBURG - Na terminalu za zemeljski plin v bližini ruskega Sankt Peterburga je izbruhnil požar. Po navedbah največjega ruskega izvoznika utekočinjenega plina Novatek je požar izbruhnil zaradi zunanjega vzroka, podrobnosti niso podali. Požar ni terjal smrtnih žrtev in je nadzorom. Ukrajinski spletni portal Ukrajinska Pravda je danes ob navajanju virov blizu vodstva v Kijevu poročal, da je bila nesreča posledica posebne operacije ukrajinske tajne službe. Terminal so namreč napadli z droni. Ruska stran tega ni potrdila.

BERLIN/MÜNCHEN - Na ulicah nemških mest se je znova zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti skrajni desnici in stranki Alternativa za Nemčijo (AfD). V Berlinu so se protestniki zbrali pred poslopjem zveznega parlamenta, v Münchnu pa so organizatorji protest morali odpovedati zaradi množične udeležbe, namesto predvidenih 25.000 ljudi, se jih je zbralo 80.000. Skupno se je po navedbah organizatorjev ta konec tedna na protestih zbralo 1,2 milijona ljudi.

ANKARA - Italijanska premierka Giorgia Meloni in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sta se v soboto na srečanju v Turčiji zavzela za okrepitev sodelovanja v boju proti nezakonitim migracijam, kar vključuje tudi sodelovanje z Libijo. Na srečanju sta govorila še o varnosti in razvoju razmer na območju Sredozemlja. Meloni se je v soboto še zahvalila Erdoganu za pomoč pri dogovoru o izvozu ukrajinskega žita, potem ko Rusija ni podaljšala prvotnega dogovora.

PARIZ - V številnih francoskih mestih so potekali protesti proti novemu zakonu o priseljevanju, ki zaostruje pogoje za prebežnike. Protestniki so se zbrali na več kot sto različnih zborovanjih, največ - nekaj tisoč se jih je zbralo ob Eifflovem stolpu v Parizu.

RIM/ATENE - Italijanske oblasti so v pristanišču Crotone v soboto začasno zasegle ladjo španske nevladne organizacije Open Arms, na kateri je bilo v času vplutja 57 migrantov. Oblasti očitajo posadki, da je med reševanjem migrantov ovirala libijsko patruljno ladjo in da ni upoštevala italijanskega centra za reševanje na morju. Oblasti so zaradi tega odredile 20-dnevni zaseg ladje in plačilo globe v višini 10.000 evrov. Medtem se je v bližini grškega otoka Farmakonisi v Egejskem morju v soboto prevrnil čoln z nekaj deset prebežniki. Večina jih je uspela priplavati do obale. Po podatkih grške obalne straže pa pogrešajo še vsaj štiri.

BERLIN - V Nemčiji se obeta ustanovitev nove konservativne stranke. Konservativno društvo Unija vrednot, ki je blizu Krščansko-demokratski uniji (CDU), je namreč v soboto začelo korake v smeri ustanovitve istoimenske stranke, postopek pa bo vodil predsednik društva, nekdanji šef nemških notranjih obveščevalcev Hans-Georg Maassen. Kot je sporočil Maassen, bodo pripravljeni sodelovati z vsemi strankami, ki so pripravljene na politični preobrat v Nemčiji in ne bodo zavračali nobenih strank. Načrtujejo, da se bo nova stranka lahko udeležila deželnih volitev v Turingiji, Saški in Brandenburgu v septembru.

BAGDAD/WASHINGTON - Napad na oporišče na zahodu Iraka so izvedli proiranski borci, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske. Ranjeni so bili ameriški vojaki in najmanj en iraški vojak. Borci so napadli zračno oporišče Al Asad v soboto z več balističnimi izstreli in raketami.

KABUL/MOSKVA - V goratem predelu na severu Afganistana je po navedbah lokalne policije ponoči strmoglavilo letalo, ki je bilo na poti v Rusijo. Na krovu je čarterskega reševalnega letala je bilo šest ljudi. Pilota so uspeli najti živega, po njegovih navedbah pa so preživeli še trije ljudje. Vzrok nesreče ni znan.