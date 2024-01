Pregled - šport, 21. 1. (nedelja)

MONTREUX - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić nadaljuje niz zmag na turnirju najboljših 16 evropskih igralcev. V švicarskem Montreuxu je Hrastničan zmagal že tretjič zapovrstjo, tokrat je v finalu po izgubljenem prvem nizu Šveda Trulsa Möregardha premagal s 4:1.

HAMBURG - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu, ki poteka v Nemčiji, premagala Nizozemsko s 37:34. To je prva zmaga varovancev selektorja Uroša Zormana v drugem delu tekmovanja v Hamburgu.

HAMBURG - Rokometaši Danske in Švedske so prvi polfinalisti evropskega prvenstva v Nemčiji. Na tretji tekmi drugega dela so Danci premagali Norveško z 29:23, Švedi pa Portugalsko s 40:33, obe moštvi pa sta si krog pred koncem glavnega dela zagotovili izločilne boje.

LJUBLJANA - Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije je na korespondenčni seji potrdil Aleksandra Sekulića za selektorja moške reprezentance. Ta bo ekipo tako vodil tudi naslednji dve leti, so sporočili z zveze.

ZAKOPANE - Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je zmagal na zadnji postojanki poljske turneje v Zakopanah, na kateri je Slovenija izgubila skupno zmago na turneji. Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger, pol točke pa je za njim zaostal najboljši Slovenec Anže Lanišek na tretjem mestu. Poleg Laniška se je dobro odrezal tudi Lovro Kos, ki je končal na devetem mestu, v finalu pa je nastopil še Peter Prevc, ki je bil 20.

ZAO - Tekma svetovnega pokala smučarskih skakalk v Zau je bila zaradi slabega vremena odpovedana, je sporočila Mednarodna smučarska zveza. To bi bila zadnja tekma japonske turneje v sezoni, naslednje prizorišče bo konec naslednjega tedna v Sloveniji, na Ljubnem ob Savinji.

ANTERSELVA - Francozinji Julia Simon in Lou Jeanmonnot sta dosegli dvojno zmago na biatlonski tekmi s skupinskim startom v italijanski Anterselvi. Zmagovalni oder je dopolnila Švicarka Lena Haecki Gross, Anamarija Lampič pa je na 12,5 km dolgi tekmi s štirimi streljanji zasedla 14. mesto.

SOFIJA - Gloria Kotnik je reševala slovensko čast na drugi slalomski tekmi svetovnega pokala deskarjev na snegu v bolgarskem Pamporovu. Potem ko je v kvalifikacijah zabeležila 11. čas, je nato v prvem dvoboju premagala Italijanko Jasmin Coratti, izgubila pa proti Nemki Cheyenne Loch, kar ji je na koncu prineslo osmo mesto.

JASNA - Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Jasni na Slovaškem. Šampionka iz Kolorada je dosegla že 95. zmago, 58. na slalomih. Druga je bila Hrvatica Zrinka Ljutić. Dobro sta se odrezali Slovenki Neja Dvornik z desetim in Ana Bucik s 13. mestom.

KITZBÜHEL - Nemec Linus Strasser je zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu. Nemec je slalomsko klasiko dobil z najboljšo vožnjo finala, potem ko je bil četrti po prvi vožnji. Slovenca Štefan Hadalin in Tijan Marovt sta odstopila na prvi progi.

GANGWON - Slovenija je na četrtih zimskih olimpijskih igrah mladih, ki bodo do 2. februarja v Gangwonu v Južni Koreji, drugi dan osvojila še drugo zlato medaljo. Po uvodni zmagi smučarske skakalke Taje Bodlaj, je tokrat zmagala še mešana ekipa v postavi Bodlaj, Ajda Košnjek, Enej Faletič in Urban Šimnic.

MELBOURNE - Srb Novak Đoković in Belorusinja Arina Sabalenka, branilca naslova na teniškem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu sta se brez težav uvrstila v četrtfinale. Prvi igralec sveta je proti Francozu Adrianu Mannarinu izgubil le tri igre in po vsega uri in 44 minutah zmagal s 6:0, 6:0 in 6:3.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma z 2:1 premagali New York Rangers. Slovenski kapetan zmagovite domače zasedbe Anže Kopitar v 18:50 minute ni dosegel točke.

BRATISLAVA - Rokometašice ajdovskega Mlinotesta v osmini finala evropskega pokala končale letošnje evropske nastope. Slovaški Iuventi je slavil že v Ajdovščini z 31:22, na domačem terenu pa so Slovakinje napredovanje potrdile z zmago z 32:26.