Pregled - svet, 20. 1. (sobota)

DAMASK/TEHERAN - V zračnem napadu v sirski prestolnici je bilo ubitih pet pripadnikov iranske revolucionarne garde, med njimi vodja za Sirijo in njegov namestnik. V Teheranu so za napad okrivili Izrael ter napovedali odgovor nanj. Izraelska vojska napada ni želela komentirati.

WASHINGTON/TEL AVIV - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v njunem prvem pogovoru v zadnjem mesecu dni prepričeval v potrebo po vzpostavitvi samostojne palestinske države. Po pogovoru je izrazil pričakovanje, da bo Netanjahu privolil v rešitev dveh držav. A iz Tel Aviva so sporočili, da Netanjahu vztraja pri stališču, da mora Izrael ohraniti varnostni nadzor nad območjem Gaze.

TEL AVIV - Upokojeni general izraelske vojske in eden ključnih članov izraelskega vojnega kabineta Gadi Eisenkot je v petek izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja obtožil, da ne govori resnice o ciljih Tel Aviva na območju Gaze, ter pozval k čimprejšnjim volitvam.

MADRID - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v petek obtožil Izrael, da je ustvaril in financiral palestinsko islamistično gibanje Hamas. Izpostavil je, da se bo, če ne bo odločnega posredovanja od zunaj, spirala sovraštva in nasilja nadaljevala iz generacije v generacijo.

WASHINGTON - Ameriška vojska je v petek izvedla nov krog napadov na jemenske hutije, pri čemer so po navedbah Bele hiše uničili nekaj raketnih izstrelišč, ki so jih hutiji pripravljali za napade na ladje v Rdečem morju. To je bila četrta akcija, ki jo je ameriška vojska izvedla v zadnjem tednu proti napravam za izstreljevanje raket.

BAGDAD - Na vojaško oporišče na zahodu Iraka, ki ga uporablja ameriška vojska, je bilo izstreljenih več kot deset raket. Večino jih je zračna obramba sestrelila, dve pa sta zadeli oporišče. Obseg škode še ugotavljajo, huje je bil ranjen pripadnik iraških varnostnih sil.

VICENZA - Na protiizraelskem protestu so izbruhnili neredi, v katerih je bilo poškodovanih nekaj demonstrantov in policistov. Protestniki so v policiste metali dimne bombe in predmete, policija je uporabila tudi vodni top. K protestu proti navzočnosti razstavljavcev iz Izraela na sejmu nakita je pozvalo več levo usmerjenih organizacij in združenj.

FRANKFURT - Na protestih proti skrajni desnici se je v Nemčiji zbralo na tisoče ljudi. V Frankfurtu jih je bilo po oceni policije 35.000, prav toliko v Hannovru, protesti potekajo tudi v številnih drugih nemških mestih. Protesti proti skrajni desnici se v Nemčiji vrstijo že več dni, podporo jim je izrazil tudi kancler Olaf Scholz.

WASHINGTON - Ameriški zvezni tožilci so v petek od sodišča zahtevali, naj nekdanjega svetovalca bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Petra Navarra obsodi na šest mesecev zapora zaradi zaničevanja kongresa. Zvezna porota ga je glede tega spoznala za krivega že septembra lani, sodba bo znana 25. januarja.

SAN FRANCISCO - Ruski hekerji s povezavami z rusko vlado oziroma njenimi obveščevalnimi službami so pridobili dostop do elektronske pošte nekaterih vodilnih predstavnikov Microsofta. Napad so začeli konec lanskega novembra, v Microsoftu so ga odkrili 12. januarja in sprožili blokade, s katerimi so hekerjem preprečili nadaljnje vdore.

SANTA FE - Velika porota iz Nove Mehike je v petek potrdila obtožnico nenamernega uboja proti igralcu Alecu Baldwinu zaradi incidenta s strelnim orožjem leta 2021, med katerim je bila ubita snemalka. Tožilstvo je proti Baldwinu obtožnico zaradi uboja vložilo že lani, a je od nje odstopilo zaradi pomanjkanja dokazov. Kakšne nove dokaze so pridobili tožilci, ni jasno.

PEKING - V požaru v internatu v osrednji kitajski pokrajini Henan je v petek zvečer umrlo najmanj 13 ljudi. Po navedbah lokalnih oblasti je ogenj izbruhnil v prostoru, kjer so spali otroci, vendar ni jasno, koliko je bilo žrtev med otroki. Vzrok požara še ugotavljajo.

WASHINGTON - V ZDA je v minulem tednu zaradi zimskih razmer umrlo najmanj 50 ljudi. Zelo nizke temperature, sneg in poledica so bili vzrok za številne prometne nesreče ter težave v letalskem prometu, zaprte so bile številne šole, mnoga gospodinjstva so še vedno brez elektrike.