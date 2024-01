Pregled - šport, 20. 1. (sobota)

TOKIO - Slovenki Nika Prevc in Nika Križnar sta na superekipni tekmi parov za svetovni pokal smučarskih skakalk v Zau na Japonskem prepričljivo zmagali. Po treh serijah sta s 722,2 točke ugnali Kanado, tretje so bile Avstrijke (709,7). Slovenke so s tem prevzele tudi vodstvo v pokalu narodov.

ZAKOPANE - Smučarski skakalci Lovro Kos, Domen in Peter Prevc ter Anže Lanišek (1095,5 točke) so na prvi ekipni tekmi svetovnega pokala v sezoni v Zakopanah zasedli drugo mesto. Slovenci so za Avstrijci, pri katerih je blestel vodilni skakalec to zimo Stefan Kraft, zaostali za 51,1 točke, na tretjem mestu so končali Nemci (1062,8).

SAN ANTONIO - Slovenska nogometna reprezentanca je v sicer dodobra spremenjeni zasedbi igrala prvo preizkušnjo v letu 2024. Izbranci Matjaža Keka so se v San Antoniu na prijateljski tekmi merili z zasedbo združenih držav Amerike in zmagali z 1:0. Edini gol na tekmi je dosegel Nejc Gradišar v 26. minuti.

BUDIMPEŠTA - Rokometašice Krima Mercatorja so v 11. krogu skupinskega dela lige prvakinj na Madžarskem premagale Ferencvaros z 28:26 (17:14). Ljubljanska ekipa bo 3. februarja gostila danski Ikast.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so se vrnili na zmagovalno pot. Po treh zaporednih porazih so v 17. krogu lige Aba v Stožicah prepričljivo premagali Igokeo. Slavili so z 32 točkami razlike.

LJUBLJANA - Hokejisti v alpski ligi so odigrali drugi krog tekmovanja v drugem delu. Slovenski ekipi, ki se borita za končnico v kvalifikacijski skupini A, sta izgubili. Jeseničani po podaljšku proti drugi zasedbi Linza z 2:3 (0:0, 1:0, 1:2; 0:1), Celjani pa v gosteh proti Meranu s 4:5 (1:2, 2:2, 1:1).

KITZBÜHEL - Francoz Cyprien Sarrazin je po petkovi zmagi v manj kot 24 urah dobil še drugi smuk za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu. Vodilni v seštevku zime Marco Odermatt je bil po petkovem tretjem mestu tokrat drugi in za šest točk zadržal vodstvo v smukaškem seštevku pred Sarrazinom. Najboljši Slovenec Miha Hrobat je osvojil 21. mesto.

LIPTOVSKY MIKULAŠ - Švedinja Sara Hector je ubranila vodstvo po prvi vožnji za zmago na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Jasni na Slovaškem. Drugo mesto je osvojila Američanka Mikaela Shiffrin (+1,52), ki je bila druga tudi po prvi vožnji. Tretja je bila Alice Robinson iz Nove Zelandije (+2,71). Neja Dvornik je končala na 18., Ana Bucik pa na 21. mestu. Težje se je poškodovala druga smučarka sezone domačinka Petra Vlhova.

ANTERSELVA - Norveška biatlonska reprezentanca je zmagovalka mešane štafetne preizkušnje 4 x 6 km za svetovni pokal v italijanski Anterselvi. Ekipno preizkušnjo so z zaostankom 22,3 sekunde na drugem mestu sklenili Italijani. Slovenija je v postavi Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Anton Vidmar in Lovro Planko z zaostankom 4:11,1 minute zasedla 11. mesto.

MELBOURNE - Prva teniška igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, je izpadla v tretjem krogu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Ugnala jo je 19-letna češka najstnica Linda Noskova, ki je zmagala s 3:6, 6:3 in 6:4. Španec Carlos Alcaraz se je ekspresno po zgolj 66 minutah uvrstil v osmino finala.