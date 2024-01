Pregled - šport, 19. 1. (petek)

HAMBURG - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi drugega dela evropskega prvenstva v Hamburgu izgubila proti Portugalski s 30:33 (17:18). S tem si je že skorajda zaprla vrata do polfinala, ki bo na sporedu naslednji petek v Kölnu. V nedeljo se bo pomerila z Nizozemsko, v torek pa z Dansko.

TOKIO - Smučarska skakalka Nika Prevc (235,2 točke) je v japonskem Zau osvojila že peto zmago v sezoni svetovnega pokala. Osemnajstletna Slovenka je tudi na drugi postojanki japonske turneje z veliko prednostjo ugnala vse tekmice. Prevc je najbližjo zasledovalko, domačinko Yuki Ito, na srednji skakalnici ugnala za 12,1 točke. Zgolj pol točke je za stopničkami na četrtem mestu zaostala Nika Križnar (216,2), Katra Komar (190,9) pa je zasedla 18. mesto.

ANTERSELVA - Švicarska biatlonka Lena Häcki-Gross si je na kratki posamični tekmi na 12,5 km v italijanski Anterselvi priborila prvo zmago v karieri. Slovenke so razočarale. Najboljša je bila s šestimi zgrešenimi streli Anamarija Lampič na 34. mestu, ostale so tekmo končale v spodnji polovici razpredelnice. Vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala je obdržala Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold.

KITZBÜHEL - Francoz Cyprien Sarrazin je zmagovalec prvega od dveh smukov za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kitzbühelu. Florian Schieder iz Italije je na drugem mestu za njim zaostal zgolj za pet stotink sekunde, Švicar Marco Odermatt je osvojil tretje mesto (+0,34). Od treh Slovencev na startu je točke osvojil Miha Hrobat z 29. mestom. Martin Čater je na 33. mestu (+2,19) vsaj eno točko zgrešil za 11 stotink. Nejc Naraločnik pa je svoj prvi smuk v Kitzbühelu končal na 53. mestu (+5,51).

OBERHOF - Švedinja Linn Svahn in Norvežan Erik Valnes sta zmagovalca sprinterske tekme v smučarskem teku za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Na današnji tekmi v sprintu se Miha Šimenc in Miha Ličef prek kvalifikacij nista prebila v popoldanske izločilne boje. Šimenc je z zaostankom 11,51 sekunde za najhitrejšim Amundsenom zasedel 61., Ličef (+18,22) pa 70. mesto v konkurenci 73 tekmovalcev.

ZADAR - Košarkarji Krke so v 17. krogu lige Aba izgubili z Zadrom s 53:70 (12:23, 28:34, 41:53).

RIJAD - Američan Ricky Brabec je na vzdržljivostnem reliju Dakar že drugič zmagal v kategoriji motociklistov. Slovenec Toni Mulec je zadnjo etapo z začetkom in ciljem v Janbuju končal na 16. mestu, v skupnem seštevku motociklistov pa je reli končal kot 15. z zaostankom nekaj več kot treh ur. Veteran med vozniki Španec Carlos Sainz starejši, dirkač je tudi njegov sin Carlos Sainz mlajši, je že četrtič zmagal na Dakarju in pri 61 letih postal najstarejši zmagovalec te preizkušnje, ki je potekala po puščavskih brezpotjih Savdske Arabije.

MELBOURNE - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je napredoval v osmino finala uvodnega teniškega turnirja za grand slam, odprtega prvenstva Avstralije. Njegov tekmec v tretjem krogu na osrednjem igrišču Rod Laver je bil 32. nosilec iz Argentine Tomas Martin Etcheverry. Đoković ni izgubil niti niza, napredoval pa je s 6:3, 6:3, 7:6 (2). Đoković, prvi igralec na svetu, nadaljuje lov na 25. naslov za grand slam, 11. na turnirjih v Melbournu.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doživeli nov poraz, že deseti na zadnjih 11 tekmah. Tokrat so kralji na domačem ledu v dvorani Crypto.com z 1:2 izgubili proti Nashville Predators. Vsi zadetki so "padli" v drugi tretjini. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 23:26 minute na ledu zbral en strel proti vratom tekmeca. Naslednja tekma kralje čaka v nedeljo, ko bodo doma gostili še New York Rangers.