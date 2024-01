Na WEF o umetni inteligenci

Davos, 19. januarja - V švicarskem Davosu se končuje 54. letno zasedanje Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). Udeleženci so med drugim razpravljali o uporabi umetne inteligence in orodij sodobnih tehnologij ter varne podatkovne infrastrukture pri spodbujanju konkurenčnega gospodarstva in gradnji vključujoče družbe.