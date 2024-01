V Planici pregled prvega leta delovanja Zamejske gospodarske koordinacije

Planica, 19. januarja - Člani zamejskih gospodarskih organizacij so se danes v Planici zbrali na letni konferenci Zamejske gospodarske koordinacije, katere osrednja tema je bila, kako aktualne izzive na področju čezmejnega sodelovanja spremeniti v priložnosti. Pregledali so delo koordinacije v njenem prvem letu in izpostavili načrte za naprej.