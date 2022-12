Zamejska gospodarska koordinacija za reševanje skupnih izzivov

Lipica, 13. decembra - V Lipici so danes slovesno podpisali dogovor o ustanovitvi Zamejske gospodarske koordinacije. Vanjo bodo vključene slovenske zamejske gospodarske organizacije iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Njen namen je medsebojno povezovanje, mreženje, sodelovanje ter izmenjava informacij, znanja in dobrih praks skupnega gospodarskega ekosistema.