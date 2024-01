Von der Leyen, Plenković in Rutte v torek na obisku v BiH

Bruselj, 19. januarja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, hrvaški premier Andrej Plenković in nizozemski premier Mark Rutte bodo v torek obiskali Bosno in Hercegovino, kjer se bodo sestali z najvišjimi političnimi predstavniki države in civilno družbo. Kot so pojasnili danes v Bruslju, želijo z obiskom izkazati podporo BiH na njeni poti v EU.