Vrh EU podprl začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo, pogojno tudi z BiH

Bruselj, 14. decembra - Voditelji držav članic EU so danes podprli začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo, je na družbenem omrežju X sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Unija pa bo pogajanja začela tudi z BiH, ko bo ta dosegla določeno raven izpolnjevanja pogojev za članstvo, so se še dogovorili na vrhu EU.